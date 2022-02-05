В Одессе сгорел ангар с мебелью: огонь было видно со всех частей города

В Одессе сгорел ангар с мебелью: огонь было видно со всех частей города

Тушение осложнялось проблемами с давлением воды в гидранте.

В Одессе на улице Хуторской сегодня, 5 февраля, произошел масштабный пожар: горел ангар, в котором, предварительно, собирали мебель. Дым от огня было видно с разных уголков города.

Об этом пишет "Думская".

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По первичной информации, огонь разгорелся внутри ангара, в котором собирали бильярдные столы.

На месте работало несколько экипажей пожарных. Спасатели старались на допустить распространения на станцию технического обслуживания автомобилей. Тушение огня осложнялось проблемами с давлением воды в гидранте.

Черный дым от огня было видно за сотни метров от места происшествия. В соцсетях местные жители публиковали впечатляющие видео.

Около 15:00 возгорание ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Что именно стало причиной случившегося, будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что в Кривом Роге сгорела двухкомнатная квартира. С огня спасатели вынесли мужчину.

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