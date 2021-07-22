В Одессе стена здания обвалилась и разбила четыре машины (видео)

В Одессе стена здания обвалилась и разбила четыре машины (видео)

Владельцы автомобилей разбирают завалы.

В Одессе на улице Композитора Нищинского, 1 произошел обвал части здания. Стена упала на четыре припаркованные автомобиля.

Сейчас владельцы разбитых авто разбирают завалы, сообщает Odessa.online.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на четверг Одессу накрыл мощный ливень, из-за подтопления многих улиц было затруднено движение транспорта, пилоты двух пассажирских авиалайнеров отказались от посадки в аэропорту.

Больше всего подтопило низинные улицы Балковской, Приморской, Академика Вильямса, в течение нескольких часов пришлось автомобилистам обходить залитые ливневыми водами Французский бульвар, улицы Генуэзскую, Королева и ряд других. Упали 28 деревьев.

По данным Гидрометцентра, ночью выпало более 30 мм осадков.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в Украине погибли два человека и семеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку