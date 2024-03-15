В Одессе увеличилось количество погибших в результате ракетного удара

55 пострадавших находятся в больнице, 10 из них тяжелые.

В Одессе в результате ракетной атаки российских оккупантов погибли уже 16 человек. 55 находятся в больнице.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Уже 16 человек, погибших. 55 находятся в больнице, 10 из них тяжелые... Среди них есть приехавшие на взрыв работники экстренной службы, есть пожарные спасатели, есть гражданские люди. Все данные сейчас устанавливаются, потому что очень было много, которые доставлялись в больницы гражданскими авто", – рассказал Олег Кипер.

Напомним, что российские кафиры готовились к ракетному удару, нанесенному по Одессе днем 15 марта. Россияне раньше времени готовили атаку и сделали ее двойной.

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