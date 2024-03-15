В РФ раздаются взрывы: люди убегают, а Путин проводит "выборы" – все детали

Пылает уже не только в приграничных областях, люди массово эвакуируются, а добровольцы продолжают массово атаковать окупантов.

А в России снова весело. Дни голосования за нового-старого диктатора проходят взрывно и с огоньком. Происходящее на территории России 15 марта, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Россию атакуют беспилотники

Собственно, примерно так проходят выборы в России от 15 марта – этой ночью неизвестные беспилотники встречали еще больше областей. Влупило что-то и в Белгороде, поэтому теперь у россиян новый, а главное бесплатный ремонт благодаря Путину.

Где лупили беспилотники?

"Бабах", кстати, говорят, случился на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области. К слову, из-за ударов по НПЗ "великая" Россия вынуждена приостановить экспорт горючего. А это значит, что меньше доходов получит бюджет страны-убийцы, и меньше людей смогут вообще позволить его купить, ведь цены растут, не по дням, а по часам.

Кроме того, росСМИ сообщили, что ночью неспокойно было и в Воронежской области, там дроны атаковали военный аэродром. Россияне отбивались, как могли. Все – по плану. Правда, до "изберкомов" уже дойдут не все. В Белгородской и Курской областях губернаторы прислушались к российским добровольцам и начали эвакуировать население. В легионе "Свобода России", накануне, 14 марта, всем мирным жителям предоставили эвакуационный коридор.

Сколько человек воспользовалось эвакуационным коридором?

Утром 15 марта в освободительных силах сообщили о результатах эвакуации.

“С момента действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, на 7 утра по московскому времени им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области. Об этом стало известно благодаря сведениям, предоставленным местными, оппозиционно настроенными к путинскиму режиму, правоохранителями и силовиками. Также из города Курск эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей, на которых куряне покидали свои дома”, – говорилось в сообщении Легиона "Свобода России".

Голос Путину от российских добровольцев

Гуманитарный коридор действовал до 7 утра по московскому времени, после, бойцы, как и обещали начали, дальше бить по армии Путина. Тем временем "Легион Свобода России" уже отправил свой голос в первый же день псевдовыборов в РФ — снарядами.

Умрите, но проголосуйте

Между тем, мэры и губернаторы других городов РФ продолжают агитировать россиян голосовать за Путина.

Ничего, бумеранги, как мы уже убедились, есть. Но не всех учат, потому что Гладков – губернатор Белгородской области, призывает идти людей на выборы, несмотря на утренний обстрел города, в ходе которого, по его же словам, пострадали 2 человека и 23 квартиры, и несмотря на предупреждения о новых ударах.

Правильно, голосуйте и можете тогда сразу в гроб, но галочку поставьте, которая и так много не имеет значения. Казалось бы, итоги выборов всем известны, зачем напрягаться, но нет. На избирательные участки снова России завезли ручки с исчезающими чернилами.

Тем временем в российском добровольческом корпусе для жителей Белгородской и Курской областей вышло новое предупреждение:

"В связи с активизацией боевых действий на территории России, Российский Добровольческий Корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призывает жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях. Лучшим решением в эти дни будет покинуть территории Белгородской и Курской областей. завершение активной фазы ограниченной военной операции. В ночь с 15 на 16 марта будет также обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий. Период действия коридора остается прежним: с 21:00 15 марта до 7 утра по московскому времени 16 марта.

Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть зону проведения ограниченной военной операции, рекомендуем найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по возможности оставаться дома или в безопасных местах. Напомним, что кремлевский режим продолжает практику прикрытия своих войск мирным населением как "живым щитом", что делает пребывание гражданских лиц особенно опасным.

Зачем нужны такие рейды?

Словом, понемногу, но бумеранг возвращается к Путину. Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, зачем нужны такие рейды, как они влияют на ход войны и чем полезны для Украины. Специалист подчеркнул, что, прежде всего, это значительное морально-психологическое давление на врага, ведь в составе добровольческого легиона "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" служат сами же россияне, которые ненавидят Путина и готовы уничтожать его диктаторский режим. Их рейды – это своеобразное отрезвление россиян, живущих на приграничных территориях. Война, которую они так горячо или молча поддерживали, теперь громко стучится в их дверь.

"Конечно, задействованные силы добровольцев не слишком велики, но вполне достаточны для совершения рейдов в тылу противника. Кстати, российские добровольцы уже совершали схожие вылазки. Но именно этот рейд имеет большое значение, потому что происходит накануне выборов президента России. Ну, а его продолжительность зависит от задействованного потенциала – чем он больше, тем лучше для добровольцев", – говорит эксперт.

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что следует оценивать не масштабы этого прорыва, а сам факт его осуществления.

"Проход добровольцев поддерживали огневым прикрытием. У них есть техника, есть танки, но их количество незначительно. Тем не менее, чтобы противодействовать этой силе, россияне будут вынуждены стягивать до "дырявой" границы дополнительные ресурсы. Это могут быть, как резервные воинские части, так и снятые с фронта, чтобы погасить "пожар". Если с фронта, то это для нас лучший вариант, потому что на каком-то из участков не будет наступательных действий", — отметил Игорь Романенко.

Как рейды добровольцев влияют на солдат Путина?

По словам военного эксперта, россияне уже не могут интенсивнее наступать по фронту, по всем его направлениям. Поэтому прорыв добровольцев в тыл врага – это минимум психологическое давление на тех, кто сейчас сидит в окопах.

Что дальше?

Эксперт считает, что бойцам РДК не нужно захватывать какие-то новые города в РФ и удерживать их, а тем более идти на Москву. Большинство россиян пока не поддерживают такие радикальные действия добровольцев, а чтобы изменилось их мнение – нужно определенное время и повторение таких рейдов.

"Брать какие-то крупные города добровольцам РДК нет смысла, а тем более держать оборону. Война – это действия, происходящие на основании объективных законов. Поэтому следует учитывать соотношение имеющегося потенциала. Силы у добровольцев РДК не велики, да и Путин не заинтересован в поэтому, чтобы все это долго продолжалось. Путин хорошо понимает, что он теряет от такой ситуации, поэтому сделает все, чтобы подавить это сопротивление и прекратить рейд по территории РФ. Здесь вопрос о том, как долго бойцы РДК смогут продержаться, чтобы больше насолить врагу", – отметил Романеко.

Но желание идти на выборы в Путин, явно станет меньше.

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В РОССИИ РАЗДАЮТСЯ ВЗРЫВЫ! Люди куда-то убегают, Путин проводит "выборы"!