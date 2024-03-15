В РФ лунають вибухи: люди тікають, а Путін проводить "вибори" – всі деталі

Палає вже не тільки в прикордонних областях, люди масово евакуюються, а добровольці продовжують масово атакувати окупантів

А у Росії знову весело. Дні голосування за нового-старого диктатора відбуваються вибухово та з вогником. Що відбувається на території Росії 15 березня, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Росію атакують безпілотники

Власне, приблизно ось так проходять вибори на Росії від 15 березня – цієї ночі невідомі безпілотники зустрічали ще більше областей. Вгатило щось і в Бєлгороді, тому тепер у росіян новий, а головне безкоштовний ремонт завдяки Путіну.

Де вгатили безпілотники?

"Бабах", до речі, кажуть, трапився на нафтопереробному заводі в Калузькій області. До слова, через удари по НПЗ “вєлікая” Расія змушена призупинити експорт пального. А це означає, що менше доходів отримає бюджет країни-вбивці, й менше людей зможуть взагалі собі дозволити його купити, адже ціни ростуть, не по днях, а по годинах.

Крім того, росЗМІ повідомили, що вночі неспокійно було й у Воронезькій області, там дрони атакували військовий аеродром. Росіяни відбивалися, як могли. Все – по плану. Щоправда до “ізбєркомов” вже дійдуть не всі. У Бєлгородській і Курській областях губернатори таки прислухалися до російських добровольців і почали евакуйовувати населення. У легіоні “Свобода Росії”, напередодні, 14 березня, всім мирним жителям надали евакуаційний коридор.

Скільки людей скористалися евакуаційним коридором?

На ранок 15 березня у визвольних силах повідомили про результати евакуації.

“З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Бєлгородської та Курської областей Росії, станом на 7 ранку за московським часом ним скористалося понад 7000 цивільних автомобілів мешканців Бєлгорода та Бєлгородської області. Про це стало відомо завдяки відомостям, наданим місцевими, опозиційно налаштованими до путінського режиму, правоохоронцями та силовиками. Також із міста Курськ евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких куряни залишали свої будинки”, – йшлося в повідомленні Легіону "Свобода Росії".

Голос Путіну від російських добровольців

Гуманітарний коридор діяв до 7-ї ранку за московським часом, після, бійці, як і обіцяли почали, далі бити по армії Путіна. А тим часом “Легіон Свобода Росії” вже відправив свій голос у перший же день псевдовиборів в РФ – снарядами.

Помріть, але проголосуйте

Тим часом мери й губернатори інших міст РФ продовжують агітувати росіян голосувати за Путіна.

Нічого, бумеранги, як ми вже переконалися, існують. Але не всіх вчать, бо от Гладков – губернатор Бєлгородської області, закликає йти людей на вибори, попри ранковий обстріл міста, в ході якого, за його ж словами, постраждали 2 особи та 23 квартири, й попри попередження про нові удари.

Правильно, голосуйте і можете тоді відразу в труну, але галочку поставте, яка і так багато значення не має. Здавалося б, підсумки виборів усім відомі, навіщо напружуватись, але ні. На виборчі дільниці знову Росії завезли ручки зі зникаючим чорнилом.

Тим часом в російському добровольчому корпусі для жителів Бєлгородської і Курської областей вийшло нове попередження:

"У зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії, Російський Добровольчий Корпус, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон закликає жителів Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатися у укриттях. Найкращим рішенням у ці дні буде залишити території Бєлгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції. У ніч із 15 на 16 березня буде також забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій. Період дії коридору залишається тим самим: з 21:00 15 березня до 7 ранку за московським часом 16 березня.

Всім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях. Нагадуємо, що кремлівський режим продовжує практику прикриття своїх військ мирним населенням як "живим щитом", що робить перебування цивільних осіб особливо небезпечним.

Для чого потрібні такі рейди?

Словом, потроху-потроху, але бумеранг повертається до Путіна. Військовий експерт Ігор Романенко розповів ТСН.ua, навіщо потрібні такі рейди, як вони впливають на хід війни та чим корисні для України. Фахівець наголосив, що передусім – це значний морально-психологічний тиск на ворога, адже у складі добровольчого легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірській батальйон" служать самі ж росіяни, які ненавидять Путіна та готові нищити його диктаторський режим. Їхні рейди – це своєрідне отверезіння росіян, які живуть на прикордонних територіях. Війна, яку вони так гаряче або мовчки підтримували, тепер гучно стукається у їхні двері.

"Звісно, що задіяні сили добровольців не надто великі, але цілком достатні для здійснення рейдів у тилу противника. До речі, російські добровольці вже здійснювали схожі вилазки. Але саме цей рейд має велике значення, бо відбувається напередодні виборів президента Росії. Ну, а його тривалість залежить від задіяного потенціалу – чим він більший, тим краще для добровольців", – каже експерт.

Військовий експерт акцентував увагу на тому, що варто оцінювати не масштаби цього прориву, а сам факт його здійснення.

"Прохід добровольців підтримували вогневим прикриттям. У них є техніка, є танки, але їх кількість незначна. Тим не менше, щоб протидіяти цій силі, росіяни будуть змушені стягувати до "дірявого" кордону додаткові ресурси. Це можуть бути, як резервні військові частини, так і зняті з фронту, аби загасити "пожежу". Якщо з фронту, то це для нас найкращий варіант, бо на якійсь з ділянок не буде наступальних дій", – зазначив Ігор Романенко.

Як рейди російських добровольців впливають на солдатів Путіна?

За словами військового експерта, росіяни вже не можуть інтенсивніше наступати по фронту, на усіх його напрямках. Тому прорив добровольців у тил ворога – це щонайменше психологічний тиск на тих, хто зараз сидить в окопах.

Що далі?

Експерт вважає, що бійцям РДК не потрібно захоплювати якісь нові міста у РФ та утримувати їх, а тим більше йти на Москву. Більшість росіян поки не підтримує такі радикальні дії добровольців, а щоб змінилася їхня думка – потрібен певний час та повторення таких рейдів.

"Захоплювати якісь великі міста добровольцям РДК немає сенсу, а тим більше тримати оборону. Війна – це дії, які відбуваються на підставі об’єктивних законів. Тому варто враховувати співвідношення наявного потенціалу. Сили у добровольців РДК не великі, та й Путін не зацікавлений у тому, щоб все це довго тривало. Путін добре розуміє, що він втрачає від такої ситуації, тому зробить все, щоб придушити цей спротив та припинити рейд територією РФ. Тут питання у тому, як довго бійці РДК зможуть протриматися, щоб якнайбільше насолити ворогу", – зазначив Романеко.

Але бажання йти на вибори до Путіна, явно стане менше.

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В РОСІЇ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ! Люди кудись тікають, Путін проводить "вибори"!