В Одессе военный сбывал оружие и боеприпасы: что грозит торговцу в погонах

В квартире подозреваемого произвели обыск.
Одессе задержали военного, который с ноября 2021 года по январь 2022 года неоднократно продавал оружие и боеприпасы гражданскому.
Об этом сообщили во vppdr.gp.gov.ua.
Следствие задокументировало продажу 3 штыков-ножей и 440 патронов калибра 7,62х54 мм, 450 патронов калибра 5,45х39 и 80 патронов калибра 9 мм.
В квартире подозреваемого провели обыски, в ходе которых обнаружили еще 5 штыков-ножей. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании задержанному военнослужащему меры пресечения. Следствие продолжается.
Напомним, в Днепропетровской области задержали мужчину, который через Интернет продавал оружие. Незаконный товар он реализовал по всей Украине.
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