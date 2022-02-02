В Одессе военный сбывал оружие и боеприпасы: что грозит торговцу в погонах

В Одессе военный сбывал оружие и боеприпасы: что грозит торговцу в погонах

В квартире подозреваемого произвели обыск.

Одессе задержали военного, который с ноября 2021 года по январь 2022 года неоднократно продавал оружие и боеприпасы гражданскому.

Об этом сообщили во vppdr.gp.gov.ua.

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Следствие задокументировало продажу 3 штыков-ножей и 440 патронов калибра 7,62х54 мм, 450 патронов калибра 5,45х39 и 80 патронов калибра 9 мм.

В квартире подозреваемого провели обыски, в ходе которых обнаружили еще 5 штыков-ножей. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании задержанному военнослужащему меры пресечения. Следствие продолжается.

Новости Украины: в Одессе задержали 44-летнего мастера, который производил и продавал оружие

Напомним, в Днепропетровской области задержали мужчину, который через Интернет продавал оружие. Незаконный товар он реализовал по всей Украине.

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