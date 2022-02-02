В Одесі військовий збував зброю та боєприпаси: що загрожує торговцю у погонах

У квартирі підозрюваного провели обшук.
Одесі затримали військового, який від листопада 2021 року до січня 2022 року неодноразово продавав зброю і боєприпаси цивільному.
Про це повідомили у vppdr.gp.gov.ua.
Слідство задокументувало продаж 3 багнет-ножів і 440 патронів калібру 7,62х54 мм, 450 патронів калібру 5,45х39 і 80 патронів калібру 9 мм.
У квартирі підозрюваного провели обшуки, в ході яких виявили ще 5 багнет-ножів. Наразі до суду направлено клопотання про обрання затриманому військовослужбовцю запобіжного заходу. Слідство продовжується.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який через Інтернет продавав зброю. Незаконний товар він реалізував по всій Україні.
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