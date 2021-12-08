Клієнти по всій Україні: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який через Інтернет торгував зброєю

Клієнти по всій Україні: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який через Інтернет торгував зброєю

Затримано його під час продажу товару.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який через Інтернет продавав зброю. Незаконний товар він реалізував по всій Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, незаконний бізнес організував мешканець Тернополя. Вогнепальну зброю він продавав через тематичні ресурси, які знаходив в Інтернеті. Затримано його під час продажу товару.

Під час обшуків у нього знайшли та відправили на експертизу автомат Калашникова, два пістолети Макарова та три револьвери.

“За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури викрито громадянина, який налагодив канал збуту вогнепальної зброї через мережу Інтернет. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Харкові 36-річна жінка задушила свого 2-річного сина і вистрибнула з вікна. Вона вижила і зараз перебуває у реанімації.

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