В Україні 4,5 тисячі іграшок можуть бути небезпечними для дітей: що сталося

В Україні 4,5 тисячі іграшок можуть бути небезпечними для дітей: що сталося

Таку кількість дитячих товарів виявили за дев'ять місяців.

В Україні за дев'ять місяців вилучили близько 4,5 тисячі дитячих іграшок. Їх використання може бути небезпечним.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Інспекція провела 452 перевірки, під час яких визначила, що понад 4,5 тисячі дитячих іграшок не відповідають нормам законодавства. Внаслідок чого на “корекцію” відправили 1,5 тисячі товарів — їх зняли з продажу та почали призводити до встановлених вимог.

“Напередодні Дня Святого Миколая та новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі. В цьому питанні ми співпрацюємо з профільною асоціацією — Громадською спілкою “Українська асоціація індустрії іграшок”, що активно інформує громадян про ознаки якісних іграшок та допомагає виявляти неякісну продукцію”, — зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

В Держпродспоживслужбі також наголосили, що у 2020 році інспектори провели 535 перевірок дитячих товарів. Водночас проблем із ними виявили 1,4 тисячі.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, коли очікують зростання COVID-захворюваності.

Читайте також: