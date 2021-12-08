В Украине 4,5 тысячи игрушек могут быть опасными для детей: что произошло

В Украине 4,5 тысячи игрушек могут быть опасными для детей: что произошло

Такое количество детских товаров обнаружили за девять месяцев.

В Украине за девять месяцев изъяли около 4,5 тысяч детских игрушек. Их использование может оказаться опасным.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Инспекция провела 452 проверки, в ходе которых определила, что более 4,5 тысяч детских игрушек не отвечают нормам законодательства. В результате чего на коррекцию отправили 1,5 тысячи товаров — их сняли с продаж и начали приводить к установленным требованиям.

“Накануне Дня Святого Николая и новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией — Общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек", активно информирующая граждан о признаках качественных игрушек и помогающая выявлять некачественную продукцию", — отметила Председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В Госпотребслужбе также отметили, что в 2020 году инспекторы провели 535 проверок детских товаров. При этом проблем с ними выявили 1,4 тысячи.

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