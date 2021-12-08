Росія підняла в повітря винищувачі через французькі військові літаки біля своїх кордонів: відео

Росія підняла в повітря винищувачі через французькі військові літаки біля своїх кордонів: відео

Занепокоєння у росіян викликали три повітряні судна над акваторією Чорного моря.

У середу, 8 грудня, російські винищувачі СУ-27 супроводили над Чорним морем французькі військові літаки "Міраж-2000" та “Рафаль”, які здійснювали політ разом із літаком-заправником.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на національний центр управління обороною РФ.

У повідомленні уточнили, що повітряні цілі, які наблизилися до держкордону Росії, виявили російські засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря. Після цього було піднято в повітря два винищувачі СУ-27.

"Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряні цілі як два тактичні винищувачі "Міраж-2000" і "Рафаль", а також літак-заправник С-135 ВКС Франції, та супроводжували їх над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Французькі військові літаки змушені були здійснити розворот, після чого російські винищувачі повернулися на аеродром базування.

Нагадаємо, раніше у повітря над Чорним морем піднялися російські винищувачі Су-27 і Су-30, які змусили розвернутися два американські літаки, що рухалися, начебто, в бік кордону Російської Федерації.

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