Велика Британія підняла свої ВПС для перехоплення двох російських Ту-160

Два російські літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.
Велика Британія підняла свої ВПС для перехоплення двох російських літаків Ту-160.
Про це ВПС Британії повідомили у Twitter.
Велика Британія підняла свої винищувачі Typhoon у відповідь на наближення двох російських бомбардувальників до повітряного простору країни. Їх підняли з авіабаз Лоссимут і Конінгсбі.
У Міністерстві оборони Великобританії пояснили, що мова йшла про два російські літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.
"Це було узгоджено з союзниками по НАТО", - уточнили у ВПС Великої Британії.
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