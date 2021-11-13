Велика Британія підняла свої ВПС для перехоплення двох російських Ту-160

Велика Британія підняла свої ВПС для перехоплення двох російських Ту-160

Два російські літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.

Велика Британія підняла свої ВПС для перехоплення двох російських літаків Ту-160.

Про це ВПС Британії повідомили у Twitter.

Велика Британія підняла свої винищувачі Typhoon у відповідь на наближення двох російських бомбардувальників до повітряного простору країни. Їх підняли з авіабаз Лоссимут і Конінгсбі.

У Міністерстві оборони Великобританії пояснили, що мова йшла про два російські літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.

"Це було узгоджено з союзниками по НАТО", - уточнили у ВПС Великої Британії.

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