Великобритания подняла свои ВВС для перехвата двух российских Ту-160

Великобритания подняла свои ВВС для перехвата двух российских Ту-160

Два российских самолета, не входивших в воздушное пространство Королевства.

Великобритания подняла свои ВВС для перехвата двух российских самолетов Ту-160.

Об этом ВВС Британии сообщили в Twitter.

Великобритания подняла свои истребители Typhoon в ответ на приближение двух российских бомбардировщиков к воздушному пространству страны. Их подняли с авиабаз Лоссимут и Коннингсби.

В Министерстве обороны Великобритании объяснили, что речь шла о двух российских самолетах, не входивших в воздушное пространство Королевства.

"Это было согласовано с союзниками по НАТО", — уточнили в ВВС Великобритании.

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