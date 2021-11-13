Великобритания подняла свои ВВС для перехвата двух российских Ту-160

Два российских самолета, не входивших в воздушное пространство Королевства.
Великобритания подняла свои ВВС для перехвата двух российских самолетов Ту-160.
Об этом ВВС Британии сообщили в Twitter.
Великобритания подняла свои истребители Typhoon в ответ на приближение двух российских бомбардировщиков к воздушному пространству страны. Их подняли с авиабаз Лоссимут и Коннингсби.
В Министерстве обороны Великобритании объяснили, что речь шла о двух российских самолетах, не входивших в воздушное пространство Королевства.
"Это было согласовано с союзниками по НАТО", — уточнили в ВВС Великобритании.
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