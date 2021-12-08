Клиенты по всей Украине: в Днепропетровской области задержали мужчину, который через Интернет торговал оружием

Клиенты по всей Украине: в Днепропетровской области задержали мужчину, который через Интернет торговал оружием

Задержали его во время продажи товара.

В Днепропетровской области задержали мужчину, который через Интернет продавал оружие. Незаконный товар он реализовал по всей Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, незаконный бизнес организовал житель Тернополя. Огнестрельное оружие он продавал через тематические ресурсы, которые находил в Интернете. Задержали его во время продажи товара.

Во время обысков у него нашли и отправили на экспертизу автомат Калашникова, два пистолета Макарова и три револьвера.

“При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры разоблачен гражданин, наладивший канал сбыта огнестрельного оружия через сеть Интернет. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения и избрании меры пресечения”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Харькове 36-летняя женщина задушила своего 2-летнего сына и выпрыгнула из окна. Она выжила и сейчас находится в реанимации.

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