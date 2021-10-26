СБУ викрила поліцейського, який продавав кримінальним авторитетам зброю з району ООС

СБУ викрила поліцейського, який продавав кримінальним авторитетам зброю з району ООС

Поліцейський Нацполу був відряджений в район проведення ООС для проходження служби.

Поліцейський патрульної служби полку спецпризначення "Київ" та його спільник торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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За даними СБУ, поліцейський Нацполу був відряджений в район проведення ООС для проходження служби. Там він організував незаконний збут зброї, набоїв та вибухівки по всій території України. Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету. Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях м. Краматорськ Донецької області. Правоохоронці затримали обох чоловіків у Краматорську одразу після чергового збуту зброї.

"Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

61 гранату;

4 міни, різної модифікації;

майже 13 кг вибухових речовин;

30 підривачів;

38 реактивних набоїв та димових гранат/мін;

понад 10 600 набоїв різного калібру;

пістолети-кулемети, карабіни", - розповіли правоохоронці.

Наразі обом зловмисникам повідомлено підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування.

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