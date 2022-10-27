В Одесской области начали выключать свет: детали

В Одесской области ввели стабилизационные отключения, которые продлятся не дольше четырех часов подряд. Выключать свет начали с 8 утра сегодня, 26 октября. Однако возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

Такое распоряжение было принято в НЭК Укрэнерго, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

"Возможны отключения на более длительное время, если ситуацию в энергосистеме не удастся стабилизировать", — отметили в компании.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщают, что призывы к сбережению электроэнергии будут актуальны еще несколько месяцев. Результаты экономного использования украинцами уже очевидны, но в течение осенне-зимнего периода все еще придется экономить.

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