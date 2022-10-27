В Одеській області почали вимикати світло: деталі

В Одеській області запровадили стабілізаційні відключення, які триватимуть не довше чотирьох годин поспіль. Вимикати світло почали від 8 ранку сьогодні, 26 жовтня. Проте можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

Таке розпорядження ухвалили в НЕК Укренерго, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

"Однак, можливі відключення на більш тривалий час, якщо ситуацію в енергосистемі не вдасться стабілізувати", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляють, що заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців. Результати економного використання українцями вже очевидні, але упродовж осінньо-зимового періоду все ще доведеться заощаджувати.

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