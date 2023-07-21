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В Одесской области снова раздался взрыв

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
469
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области снова раздался взрыв

В Одесской области снова раздались взрывы / Фото: ТСН.ua

Причина взрыва пока не названа.

В Одесской области снова объявлена воздушная тревога.

Во время нее, согласно сообщению в социальных сетях, раздался взрыв.

Мониторинговые каналы считают, что это походило на пуск ракет "Калибр" с подводной лодки — "трудно отслеживаться, низко идет".

"Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью. Мониторинговые каналы сообщают, что больше воздушных целей нет, поэтому следует дождаться отбоя.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Одесской области произошли взрывы.

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