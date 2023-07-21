В Одесской области снова раздался взрыв

Причина взрыва пока не названа.

В Одесской области снова объявлена воздушная тревога.

Во время нее, согласно сообщению в социальных сетях, раздался взрыв.

Мониторинговые каналы считают, что это походило на пуск ракет "Калибр" с подводной лодки — "трудно отслеживаться, низко идет".

"Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Также читайте В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетной опасности

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью. Мониторинговые каналы сообщают, что больше воздушных целей нет, поэтому следует дождаться отбоя.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Одесской области произошли взрывы.