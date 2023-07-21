В Одеській області знову пролунав вибух

Причина вибуху наразі не названа.
В Одеській області знову оголошена повітряна тривога.
Під час неї, згідно з повідомленням у соціальних мережах, пролунав вибух.
Моніторингові канали вважають, що це було схоже на пуск ракет "Калібр" з підводного човна — "важко відстежуватися, низько йде".
"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. Моніторингові канали повідомляють, що більше повітряних цілей немає, тому слід дочекатися відбою.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Одещині пролунали вибухи.
Читайте також: