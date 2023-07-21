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В Одеській області знову пролунав вибух

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одеській області знову пролунав вибух

На Одещині знову пролунали вибухи / Фото: ТСН.ua

Причина вибуху наразі не названа.

В Одеській області знову оголошена повітряна тривога.

Під час неї, згідно з повідомленням у соціальних мережах, пролунав вибух. 

Моніторингові канали вважають, що це було схоже на пуск ракет "Калібр" з підводного човна — "важко відстежуватися, низько йде". 

"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. Моніторингові канали повідомляють, що більше повітряних цілей немає, тому слід дочекатися відбою. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Одещині пролунали вибухи

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