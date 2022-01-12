В Одесской области суд наказал школьника за издевательство над учителями

Штраф заплатит мать озорника.
В Ширяево (Одесская область) 13-летний школьник издевался над педагогами.
Об этом сообщили местные Телеграммы-каналы.
Местный районный суд назначил подростковые наказания в виде штрафа. Штраф заплатит его мать.
Расплата за буллинг преподавателей составила 1700 гривен штрафа и 454 гривны судебных издержек.
Напомним, в Херсонской области ювенальные полицейские составили протокол за буллинг на родителей ученика 4 класса, который обижал одноклассников. Учителя объяснили, что буллер агрессивно обращался со всеми детьми, на замечания учителей не реагировал. Они проводили исполнительную работу с ребенком, но ситуация не изменилась.
Читайте также: