В Одесской области суд наказал школьника за издевательство над учителями

В Одесской области суд наказал школьника за издевательство над учителями

Штраф заплатит мать озорника.

В Ширяево (Одесская область) 13-летний школьник издевался над педагогами.

Об этом сообщили местные Телеграммы-каналы.

Местный районный суд назначил подростковые наказания в виде штрафа. Штраф заплатит его мать.

Расплата за буллинг преподавателей составила 1700 гривен штрафа и 454 гривны судебных издержек.

Учительский буллинг: имеют ли право дети фиксировать преподавателя на аудио или видео

Напомним, в Херсонской области ювенальные полицейские составили протокол за буллинг на родителей ученика 4 класса, который обижал одноклассников. Учителя объяснили, что буллер агрессивно обращался со всеми детьми, на замечания учителей не реагировал. Они проводили исполнительную работу с ребенком, но ситуация не изменилась.

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