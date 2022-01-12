В Одеській області суд покарав школяра за знущання з вчителів

Штраф заплатить мати бешкетника.
У Ширяєві (Одеська область) 13-річний школяр знущався з педагогів.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.
Місцевий районний суд призначив підліткові покарання у вигляді штрафу. Штраф заплатить його мати.
Розплата за булінг викладачів склала 1 700 гривень штрафу та 454 гривні судових витрат.
Нагадаємо, у Херсонській області ювенальні поліцейські склали протокол за булінг на батьків учня 4 класу, який кривдив однокласників. Вчителі пояснили, що булер агресивно поводився з усіма дітьми, на зауваження вчителів не реагував. Вони пpoвoдили виxoвну poбoту з дитиною, але ситуація не змiнилacя.
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