В Одесской области в глубоком колодце обнаружили тело мужчины

В селе Большая Балка в Одесской области со дна 4-метрового колодца достали мертвого мужчину.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, мужчина упал в колодец.

"Поступило сообщение от дежурного правоохранителя о том, что в селе Большая Балка по улице Новосельской человек упал в колодец глубиной 4 метра. Спасатели с помощью лебедки и верхолазного снаряжения изъяли из колодца тело мужчины", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчине был 51 год. Причина смерти и другие детали устанавливаются.

Напомним, в одном из сел Балтской громады Подольского района скончался 12-летний мальчик, он упал в колодец, когда набирал воду. Его вытащили еще живого, однако до приезда "скорой" он скончался.

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