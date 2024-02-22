На Одещині в глибокому колодязі виявили тіло чоловіка

У селі Велика Балка на Одещині з дна 4-метрового колодязя дістали мертвого чоловіка.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області, людина впала в колодязь.

"Надійшло повідомлення від чергового правоохоронця про те, що у селі Велика Балка по вулиці Новосельській людина впала в колодязь глибиною 4 метри. Рятувальники за допомогою лебідки та верхолазного спорядження вилучили з колодязя тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловіку був 51 рік. Причина смерті та інші деталі наразі встановлюються.

Нагадаємо, в одному з сіл Балтської громади Подільського району помер 12-річний хлопчик, він впав у колодязь, коли набирав воду. Його витягнули ще живого, однак до приїзду "швидкої" він помер.

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