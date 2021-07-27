В Одесской областной детской больнице массово отравились дети

Что именно стало причиной инцидента — пока неизвестно.

В Одесской областной детской больнице №3 произошло массовое отравление детей.

Об этом сообщает Телеграмм-канал.

Инцидент, по данным канала, произошел в эндокринологическом и неврологическом отделениях.

"Дети рвали всю ночь. Они пока не восстановились. Ребенок рвет уже третий день", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня в Одесской области в детском санатории "Сергеевка" зарегистрировали групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Там заразился 31 человек.

Специалисты установили причину массового отравления в детском лагере в Сергеевке. Оказалось, там допустили нарушения технологии приготовления продуктов — несоблюдение режима термической обработки.

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