В оккупированном Крыму подняли флаг Украины: детали

Флаг подняли флаг Украины на самой высокой точке Байдарской яйлы.

Во временно оккупированном Крыму активисты общественного движения сопротивления "Желтая Лента" подняли государственный флаг Украины на самой высокой точке Байдарской яйлы — скалистом массиве Ильяс-Кая, расположенном под Севастополем.

Об этом сообщило движение на своем канале в Telegram.

"Очередное доказательство несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации", — говорится в сообщении.

Кроме того, активисты анонсировали всеукраинскую акцию "Желтая Лента", которая состоится 21 ноября ко Дню Достоинства и Свободы в поддержку гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях.

Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне активно окапываются и строят фортификационные линии в Крыму. Он отметил, что эти действия свидетельствуют о серьезных приготовлениях к возможному военному освобождению полуострова, а также связаны с необходимостью освоить средства до конца финансового года.

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