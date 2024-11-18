В окупованому Криму підняли прапор України: деталі

У тимчасово окупованому Криму активісти громадського руху спротиву "Жовта Стрічка" підняли державний прапор України на найвищій точці Байдарської яйли — скелястому масиві Ільяс-Кая, що розташований під Севастополем.

Про це повідомив рух на своєму каналі у Telegram.

"Черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації", — йдеться у повідомленні.

Крім того, активісти анонсували всеукраїнську акцію "Жовта Стрічка", яка відбудеться 21 листопада до Дня Гідності та Свободи, на підтримку громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни активно окопуються та будують фортифікаційні лінії в Криму. Він зазначив, що ці дії свідчать про серйозні приготування до можливого військового звільнення півострова, а також повʼязані з необхідністю освоїти кошти до кінця фінансового року.

Читайте також: