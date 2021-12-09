Неизвестные осквернили комплекс памяти погибшим воинам.

Памятник героям Небесной сотни был разгромлен в Первомайске Николаевской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 декабря.

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Вандалы разбили не только этот мемориал, но и посмеялись над комплексом памяти погибшим воинам на Донбассе. Их фамилии залили красной форбой и осквернили надписями.

Мемориал и сквер еще в 2014 году создали жители Первомайска. Люди собирали деньги, чтобы обустроить место памяти героев, погибших за свободу Украины. Кроме того, на мемориальных плитах отчеканено 18 фамилий погибших земляков воинов АТО. Вандалов ищет полиция. Уголовное производство было начато по факту хулиганства.

В Первомайске разгромили памятник Героям Небесной Сотни | Новости Украины

Как сообщалось, в Василькове Киевской области вандалы осквернили часть памятника евреям, расстрелянным во Второй мировой войне. Вандалы повредили мемориальную табличку возле памятника "Жертвам Холокоста". Сам памятник остался целым. На место вызвали полицию.

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