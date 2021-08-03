В Первомайске шквальный ветер сорвал крышу здания суда и разнес документы (видео)

В области бушевала непогода.

В городе Первомайск Николаевской области прошел ливень и шквальный ветер. Сильные порывы ветра сорвали часть кровли из здания суда и разнесли документы.

На видео видно как кружатся документы. На место происшествия приехали представители власти — дождь затопил помещения. В сообщениях люди предполагают - на чердаке хранились архивы. И иронизируют - "природа не выдержала и начала судебную реформу".

Пользователи отреагировали в Сети на событие:

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Ранее стало известно, что погода в Украине сегодня, 3 августа, кардинально изменится. В большинстве регионов прогнозируют дожди и грозы, лишь кое-где ожидается незначительное прохлада.

Новости Украины: от непогоды сорвало крышу суда в Первомайске

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