В Польше двое селян спасли из огня работников из Украины

Двое украинцев надышались угарного газа и попали в больницу.

В Польше двое жителей села Любучев (Поморское воеводство) спасли от гибели во время пожара с десяток людей. Там загорелось помещение старой стодолы, в котором в это время находились работники из Украины.

Об инциденте сообщает издание Yavp.pl.

На момент возгорания не было известно, сколько людей находилось в помещении. Огонь распространялся очень быстро. Свидетелями пожара стали двое местных жителей села. Они увидели, что нескольким лицам удалось выскочить наружу, но еще несколько оставалось внутри.

Тогда оба мужчины перескочили через забор во двор, где горело здание, подбежали к нему и начали открывать двери, которые были закрыты на задвижки извне. Благодаря этому, еще шесть человек смогли вывести из задымленного и охваченного огнем помещения. Пострадавшие люди уже успели надышаться угарным газом и не могли двигаться. Впоследствии местные спасатели увидели еще 2-х работников из Украины и помогли им выбраться наружу.

Известно, что один украинец получил серьезные ожоги и был госпитализирован вертолетом в специализированную больницу в городе Грыфице. Другой, с отравлением угарным газом был доставлен в больницу в Гдыне.



Из неофициальных источников известно, что помещение старой стодолы использовалось как жилье для временных работников из Украины.



Сейчас факт пожара расследует районная прокуратура в Слупске. Там и будут выяснять, почему возник пожар, что происходило в помещении и почему оно было закрыто извне.

Напомним, что в курортном польском городе Крыница Морская, на севере страны, утонул 59-летний гражданин Украины.

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