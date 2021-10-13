В Польше нашли мертвым украинца

Украинца нашли мертвым в квартире, которую он арендовал.
В г. Зелена Гура, что в Любуском воеводстве Польши, в квартире нашли мертвым 46-летнего украинца. По предварительным данным, его смерть была ненасильственной.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры Зеленой Гуры Еву Антонович.
По данным следствия, мужчина вместе с еще 6 украинцами арендовал квартиру и работал в ремонтно-строительной фирме в Зеленой Гуре. Тело 46-летнего украинца нашли 12 октября его соседи и вызвали полицию.
"В результате проведенного вскрытия на теле умершего не обнаружено травм, патологоанатом подтвердил, что смерть наступила по естественным причинам", — сообщила прокурор.
По данным польских правоохранителей, у покойного были проблемы с сердцем и печенью. Планируется еще проведение токсикологической экспертизы крови умершего.
Напомним:
- В Польше в одном из хостелов в Стараховице обнаружили тело 51-летней гражданки Украины.
- В МИД, комментируя трагедию, сообщили, что женщина находилась на территории соседней страны на законных основаниях. Украинская сторона сотрудничает с с польскими следственными органами для установления причины смерти женщины.