В Польше нетрезвого украинца поймали за рулем рейсового автобуса

46-летнего мужчину задержали во время утренней проверки трезвости водителей.

В Польше пьяный украинец попался за рулем автобуса. Мужчину оштрафовали на кругленькую сумму.

Об этом сообщает издание yavp.pl.

Нетрезвый украинец в Польше управлял общественным автобусом в Валбжихе. 46-летнего украинца задержали во время утренней проверки трезвости водителей.



В крови мужчины, который вез пассажиров на одном из городских маршрутов, обнаружили почти 1 промилле алкоголя. Нарушителя сразу сняли с рейса и задержали.

Суд принял решение о лишении гражданина Украины водительских прав сроком на 3 года. Также мужчины оштрафовать на 10 тысяч злотых.



Напомним, что посольство Украины готовит ноту в МИД Польши по поводу смерти во Вроцлаве 25-летнего Украинский Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

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