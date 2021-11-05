В Полтаве пассажиры троллейбуса устроили драку за свободное место (видео 18+)

Двое мужчин кулаками решали, кто должен сесть.
В Полтаве в троллейбусе между двумя мужчинами произошла потасовка за последнее свободное место. Инцидент произошел, когда транспорт стоял на остановке "улица Шевченко".
Об этом сообщает Telegram-канал "V Poltave".
Пассажиры пытались вытолкать друг друга из троллейбуса. И одному это удалось сделать, но его оппонент потом вернулся, чтобы отомстить обидчику.
Кондуктор пыталась уладить конфликт. Когда у женщины не получилось успокоить разгневанных мужчин, она вызвала полицию.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, действующие карантинные ограничения запрещают перевозить в автобусах и троллейбусах больше пассажиров, чем количество сидячих мест.
Ранее стало известно, что в Днепровском районе Киева группа неизвестных обстреляла маршрутный автобус. В результате происшествия водитель транспортного средства получил ранения.
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