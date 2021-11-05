У Полтаві пасажири тролейбуса влаштували бійку за вільне місце (відео 18+)

У Полтаві пасажири тролейбуса влаштували бійку за вільне місце (відео 18+)

Двоє чоловіків кулаками вирішували, хто повинен сісти.

У Полтаві в тролейбусі між двома чоловіками сталася бійка за останнє вільне місце. Інцидент стався, коли транспорт стояв на зупинці "вулиця Шевченка".

Про це повідомляє Telegram-канал "V Poltave".

Пасажири намагалися виштовхати один одного з тролейбуса. І одному це вдалося зробити, але його опонент потім повернувся, щоб помститися кривдникові.

Кондуктор намагалася загасити конфлікт. Коли у жінки не вийшло заспокоїти розгніваних чоловіків, вона викликала поліцію.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, чинні карантинні обмеження забороняють перевозити в автобусах та тролейбусах більше пасажирів, ніж є кількість сидячих місць.

Раніше сталовідомо, що у Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла маршрутний автобус. У результаті події водій транспортного засобу отримав поранення.

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