У Полтаві пасажири тролейбуса влаштували бійку за вільне місце (відео 18+)

Двоє чоловіків кулаками вирішували, хто повинен сісти.
У Полтаві в тролейбусі між двома чоловіками сталася бійка за останнє вільне місце. Інцидент стався, коли транспорт стояв на зупинці "вулиця Шевченка".
Про це повідомляє Telegram-канал "V Poltave".
Пасажири намагалися виштовхати один одного з тролейбуса. І одному це вдалося зробити, але його опонент потім повернувся, щоб помститися кривдникові.
Кондуктор намагалася загасити конфлікт. Коли у жінки не вийшло заспокоїти розгніваних чоловіків, вона викликала поліцію.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, чинні карантинні обмеження забороняють перевозити в автобусах та тролейбусах більше пасажирів, ніж є кількість сидячих місць.
Раніше сталовідомо, що у Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла маршрутний автобус. У результаті події водій транспортного засобу отримав поранення.
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