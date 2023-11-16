В прифронтовом городе на Донетчине разоблачили бордель: сколько стоила "клубничка"

В Славянске разоблачили бордель в гостинице. Час "услуг" стоил от 5 до 7 тыс. грн.

В Славянске Донецкой области полиция разоблачила "прифронтовый" бордель.

Об этом передает Донецкая областная прокуратура.

По информации следствия, в июне 2023 года четверо местных жительниц решили построить незаконный бизнес и открыли в Славянске "публичный дом". Его разместили в одном из гостинично-развлекательных центров. Организаторы подыскивали женщин в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией.

Девушек селили в отдельных гостиничных номерах, где они оказывали мужчинам услуги интимного характера. Свою рекламу дельцы размещали в Интернете. Клиенты заказывали услуги по телефону или у администратора на рецепции. После ознакомления с прайсом мужчины выбирали девушку и узнавали номер ее комнаты.

Час "услуг" стоил от 5 000 до 7 000 грн. За более чем 5 месяцев в гостинице "работали" 10 женщин. Среднемесячный заработок борделя составил около 900 тыс. грн.

Изъятые средства

В ноябре 2023 года "прифронтовый бордель" был разоблачен. В настоящее время решается вопрос об избрании "бизнесменкам" мер пресечения. Им грозит заключение сроком от 4 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Ровно будут судить мужчину, открывшего бордель под видом салона красоты.

Читайте также: