Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В прифронтовом городе на Донетчине разоблачили бордель: сколько стоила "клубничка"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1079
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В прифронтовом городе на Донетчине разоблачили бордель: сколько стоила "клубничка"

"Прифронтовый" бордель в Славянске / Фото: Донецкая областная прокуратура

В Славянске разоблачили бордель в гостинице. Час "услуг" стоил от 5 до 7 тыс. грн.

В Славянске Донецкой области полиция разоблачила "прифронтовый" бордель.

Об этом передает Донецкая областная прокуратура.

По информации следствия, в июне 2023 года четверо местных жительниц решили построить незаконный бизнес и открыли в Славянске "публичный дом". Его разместили в одном из гостинично-развлекательных центров. Организаторы подыскивали женщин в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией.

Девушек селили в отдельных гостиничных номерах, где они оказывали мужчинам услуги интимного характера. Свою рекламу дельцы размещали в Интернете. Клиенты заказывали услуги по телефону или у администратора на рецепции. После ознакомления с прайсом мужчины выбирали девушку и узнавали номер ее комнаты.

©

Час "услуг" стоил от 5 000 до 7 000 грн. За более чем 5 месяцев в гостинице "работали" 10 женщин. Среднемесячный заработок борделя составил около 900 тыс. грн.

©
Изъятые средства / ©
Изъятые средства

В ноябре 2023 года "прифронтовый бордель" был разоблачен. В настоящее время решается вопрос об избрании "бизнесменкам" мер пресечения. Им грозит заключение сроком от 4 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Ровно будут судить мужчину, открывшего бордель под видом салона красоты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1079
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация