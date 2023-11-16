У прифронтовому місті на Донеччині викрили бордель: скільки коштувала "полуничка"

У Словʼянську викрили бордель у готелі. Година "послуг" коштувала від 5 до 7 тис. грн.

У Слов'янську Донецької області поліція викрила "прифронтовий" бордель.

Про це передає Донецька обласна прокуратура.

За інформацією слідства, у червні 2023 року четверо місцевих мешканок вирішили побудувати незаконний бізнес та відкрили у Слов’янську "будинок розпусти". Його розмістили в одному з готельно-розважальних центрів. Організаторки підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатись проституцією.

Дівчат селили в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру. Свою рекламу ділки розміщували в Інтернеті. Клієнти замовляли послуги по телефону або у адміністратора на рецепції. Після ознайомлення з прайсом чоловіки обирали дівчину та дізнавались номер її кімнати.

Година "послуг" коштувала від 5 000 до 7 000 грн. За понад 5 місяців у готелі "пропрацювали" 10 жінок. Середньомісячний заробіток борделю складав близько 900 тис. грн.

Вилучені кошти

У листопаді 2023 року "прифронтовий бордель" було викрито. Наразі вирішується питання щодо обрання "бізнесменкам" запобіжних заходів. Їм загрожує ув’язнення на строк від 4 до 7 років.

Раніше повідомлялося, що у Рівному судитимуть чоловіка, який відкрив бордель під виглядом салону краси.

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