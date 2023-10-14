В разведке рассказали о попытках Кремля втянуть в войну Беларусь: детали

Россияне пытаются дискредитировать Украину уже не в первый раз.

Российская Федерация в дальнейшем рассматривает вовлечение белорусской армии в наземную операцию в войне против Украины как стратегической задачи.

Об этом заявил в эфире Radio NV представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию о подготовке российской ФСБ и белорусского КГБ Беларуси операции под чужим флагом против нефтебазы в Брестской области.

"Есть стратегическая задача Кремля – втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но, тем не менее, спецслужбы российские попытки не будут оставлять", – заявил Юсов.

По его словам, это уже не первая попытка провокации со стороны РФ, чтобы дискредитировать Украину, а также втянуть Беларусь в войну. В Минске, отмечает представитель разведки, понимают и то, кто на самом деле стоит за этими усилиями, и то, что война не в их интересах. Впрочем, Москва и дальше не будет оставлять попыток "спровоцировать" страну.

Юсов говорит, что РФ досконально владеет информацией обо всех объектах критической инфраструктуры на территории союзника, а также обо всех сильных и слабых сторонах страны, ее спецслужбах и армии.

"Информацию эту использовали и будут использовать как против Украины, так и против самой Беларуси. Таких сценариев немало. От имитационных ДРГ, использования беспилотников по объектам инфраструктуры энергетического сектора, и многие другие моменты. В этом контексте россиян не нужно недооценивать. их богатый опыт: и бомбардировка Воронежа, и взрывы домов своих же, с собственным мирным населением, и многие другие сценарии", — пояснил Юсов.

Напомним, на днях Центр национального сопротивления обнародовал информацию о том, что спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину. Как отмечается, враг рассматривает объектом для теракта нефтебазу в "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области, недалеко от белорусско-польской границы.

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