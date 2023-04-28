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В результате ракетного удара по Умани погибли двое детей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1698
Время на прочтение
1 мин
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В результате ракетного удара по Умани погибли двое детей

По состоянию на 10:00 28 апреля известно о десяти жертвах в результате удара ракеты РФ. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Погибшим деткам было по десять лет.

В Умани в результате ракетного удара по жилой многоэтажке ночью 28 апреля погибли двое десятилетних детей. Среди пострадавших также несовершеннолетние.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Спасатели продолжают разбирать руины. К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них — двое 10-летних деток", — говорится в сообщении.

По его словам, в городе развернули штаб помощи пострадавшим.

Напомним, ночью 28 апреля во время воздушной тревоги российская армия ударила по городу Умань ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Сначала в ОВА сообщали о трех жертвах, а затем – о шести.

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Дата публикации
Просмотры
1698
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