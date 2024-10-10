В ряде областей объявлена воздушная тревога: где опасно

Враг снова атакует наше государство.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Жителей регионов, где раздалась сирена, призывают находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

По состоянию на 11:50 покраснели "такие" области:

Винницкая

Черкасская

Полтавская

Сумская

Кировоградская

Харьковская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Напомним, в половине Украины вечером 8 октября объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги звучали в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Читайте также: