В ряде областей объявлена воздушная тревога: где опасно

Враг снова атакует наше государство.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Жителей регионов, где раздалась сирена, призывают находиться в укрытиях.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
По состоянию на 11:50 покраснели "такие" области:
- Винницкая
- Черкасская
- Полтавская
- Сумская
- Кировоградская
- Харьковская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
Напомним, в половине Украины вечером 8 октября объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги звучали в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
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