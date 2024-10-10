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В ряде областей объявлена воздушная тревога: где опасно

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В ряде областей объявлена воздушная тревога: где опасно

Воздушная тревога 10 октября

Враг снова атакует наше государство.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Жителей регионов, где раздалась сирена, призывают находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

По состоянию на 11:50 покраснели "такие" области:

  • Винницкая
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Кировоградская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская

Напомним, в половине Украины вечером 8 октября объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги звучали в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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