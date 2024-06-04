В Сумах заминировали ТЦК — сообщение с места происшествия

На месте сейчас работают соответствующие службы.

В Сумах стало известно о минировании городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил корреспондент местного издания "Данкор онлайн" с места происшествия.

На месте сейчас работают соответствующие службы. А подробности уточняют.

Официального подтверждения и сообщения об инциденте пока не поступало.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что ДБР разоблачило одного из командующих на привлечении бойцов к строительству его имения. В Одесские области сообщили о подозрении руководителю регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

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