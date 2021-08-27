В Тернополе на детской площадке серьезно травмировался 7-летний мальчик

В Тернополе на детской площадке серьезно травмировался 7-летний мальчик

Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу.

В Тернополе на улице Черновицкой в четверг, 26 августа, на детской площадке тяжело травмировался 7-летний мальчик.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

Инцидент произошел в 19:20. 7-летний мальчик рассказал медикам, что он играл на детской площадке, где его на скорости ударили качели. Из-за этого у ребенка диагностировали серьезные травмы.

"С закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга, рубленной раной правой навколоорбитального участка маленького пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.

Напомним, в Черкассах мужчина угрожал пистолетом матери с ребенком.

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