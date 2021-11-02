В Тернополе школьник два года издевался над девочкой: наказали его мать

Парень регулярно совершал буллинг по отношению к девочке, которая учится с ним в одной школе.
В Тернополе оштрафовали женщину за то, что ее малолетний сын два года издевался над девочкой.
Об этом идет речь в решении Тернопольского горрайонного суда.
По данным следствия, ученик тернопольской школы №10 7 сентября совершил психологическое насилие над девочкой, которая также учится в этом заведении. В суде сообщили, что парень издевается над школьницей уже 2 года и поэтому родственница потерпевшей обратилась к правоохранителям.
Однако поскольку подозреваемый малолетний, судили его мать. В суде женщина свою вину признала и раскаялась.
Тернопольский горрайонный суд назначил женщине 1020 грн штрафа. Также она должна заплатить 454 грн. судебного сбора.
Напомним, в Херсоне школьник постоянно издевался над учениками и преподавателями.
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