У Тернополі школяр два роки знущався з дівчинки: покарали його матір

Хлопець регулярно вчиняв булінг щодо дівчинки, яка навчається із ним в одній школі.
У Тернополі оштрафували жінку через те, що її малолітній син два роки знущався із дівчинки.
Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду.
За даними слідства, учень тернопільської школи №10 7 вересня вчинив психологічне насильство над дівчинкою, яка також навчається у цьому закладі. У суді повідомили, що хлопець знущається із школярки вже 2 роки і через це родичка потерпілої звернулась до правоохоронців.
Проте оскільки підозрюваний малолітній, то судили його матір. У суді жінка свою вину визнала та розкаялась.
Тернопільський міськрайонний суд призначив жінці 1020 грн штрафу. Також вона повинна заплатити 454 грн судового збору.
Нагадаємо, у Херсоні школяр постійно знущався над учнями і викладачами.
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