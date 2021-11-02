У Тернополі школяр два роки знущався з дівчинки: покарали його матір

У Тернополі школяр два роки знущався з дівчинки: покарали його матір

Хлопець регулярно вчиняв булінг щодо дівчинки, яка навчається із ним в одній школі.

У Тернополі оштрафували жінку через те, що її малолітній син два роки знущався із дівчинки.

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Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду.

За даними слідства, учень тернопільської школи №10 7 вересня вчинив психологічне насильство над дівчинкою, яка також навчається у цьому закладі. У суді повідомили, що хлопець знущається із школярки вже 2 роки і через це родичка потерпілої звернулась до правоохоронців.

Проте оскільки підозрюваний малолітній, то судили його матір. У суді жінка свою вину визнала та розкаялась.

Тернопільський міськрайонний суд призначив жінці 1020 грн штрафу. Також вона повинна заплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, у Херсоні школяр постійно знущався над учнями і викладачами.

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