В Тернопольской области сын устроил резню дома: мать умерла в больнице

В Тернопольской области задержан 25-летний мужчина, который ножом порезал родную мать и брата.

Об этом сообщили в полиции области.

"Трагическое событие произошло в одном из сел Чертковского района. 25-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей 43-летней матери и 24-летнему брату. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские задержали подозреваемого, а во время документирования преступления изъяли орудие — кухонный нож, которым он наносил удары родным. В результате полученных травм женщина скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Следователи полиции объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух человек) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству следователей полиции подозреваемый в совершении жестокого преступления будет содержаться под стражей 60 суток без возможности внесения залога на время досудебного расследования.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.

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