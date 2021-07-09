В Тернопольской области трагически погиб 30-летний доцент вуза

Мужчина выпал с высоты третьего этажа.

В четверг, 8 июля, около 23:00 погиб 30-летний доцент кафедры одного из тернопольских вузов. Мужчина выпал с высоты и в результате травм скончался.

Об этом сообщает управление Гоструда в Тернопольской области.

"По предварительной информации, мужчина, находясь на лестничной клетке третьего этажа, наклонилася на перила и упал на бетонное покрытие первого этажа", — говорится в сообщении.

От полученных травм работник вуза умер.

Сейчас областное управление Гоструда создает комиссию для проведения специального расследования происшествия.

Напомним, 8 июля на Волыни во время купания утонул 46-летний врач-анестезиолог.

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