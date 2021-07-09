В Тернопольской области трагически погиб 30-летний доцент вуза

Мужчина выпал с высоты третьего этажа.
В четверг, 8 июля, около 23:00 погиб 30-летний доцент кафедры одного из тернопольских вузов. Мужчина выпал с высоты и в результате травм скончался.
Об этом сообщает управление Гоструда в Тернопольской области.
"По предварительной информации, мужчина, находясь на лестничной клетке третьего этажа, наклонилася на перила и упал на бетонное покрытие первого этажа", — говорится в сообщении.
От полученных травм работник вуза умер.
Сейчас областное управление Гоструда создает комиссию для проведения специального расследования происшествия.
Напомним, 8 июля на Волыни во время купания утонул 46-летний врач-анестезиолог.