Когда и как подавать показатели счетчика электроэнергии / pixabay.com

В Украине обесточены более тысячи сел и городов — ГСЧС

В Украине обесточены более тысячи сел и городов — ГСЧС

Спасатели рассказали о ситуации в Украине и о том, какую помощь они оказали гражданам в течение прошлых суток.

По состоянию на 9:00 14 марта в Украине обесточены 1003 населенных пункта, из них частично 20. Чрезвычайники для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлекли 12 генераторов, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Также спасатели провели эвакуацию населения общим количеством более 548 тысяч человек, из них более 113 тысяч.

На государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС совместно с Красным Крестом и местными властями развернули 87 палаток для обогрева и приема граждан.

Также спасатели рассказали, что за минувшие сутки совершили 620 выездов, в том числе 261 выезд на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры и спасли 50 человек.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 330 взрывоопасных предметов, обследовали и очистили территорию площадью 4,52 га.

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