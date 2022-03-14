Коли і як подавати показники лічильника електроенергії / pixabay.com

В Україні знеструмлено понад тисячу сіл та міст - ДСНС

В Україні знеструмлено понад тисячу сіл та міст - ДСНС

Рятувальники розповіли про ситуацію в Україні і про те, яку допомогу вони надали українцям продовж минулої доби.

Станом на 9:00 14 березня в Україні знеструмлено 1003 населені пункти із них частково 20. Надзвичайники для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучили 12 генераторів, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Також рятувальники провели евакуацію населення загальною кількістю понад 548 тис. осіб, з них понад 113 тис.

На державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС спільно з Червоним Хрестом та місцевою владою розгорнули 87 наметів для обігріву та прийому громадян.

Також рятувальники розповіли, що за минулу добу здійснили 620 виїздів, зокрема 261 виїзд на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, та врятовали 50 людей.

Піротехніки ДСНС знешкодили 330 вибуховонебезпечних предметів, обстежили та очистили територію площею 4,52 га.

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