Сегодня, 5 сентября, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" все области.

По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве зафиксирован враждебный МиГ.

Напомним, в ночь на 5 сентября украинская противовоздушная оборона сбила 60 ударных дронов Shahed из 78 запущенных Россией.

По данным Воздушных сил, два беспилотника вернулись в Россию, а еще один залетел в Беларусь. Еще 15 дронов, вероятно, под влиянием средств радиоэлектронной борьбы исчезли с радаров. Информации о разрушениях или пострадавших не было.