Пройдите в укрытие.
Сегодня, 5 сентября, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" все области.
По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве зафиксирован враждебный МиГ.
Напомним, в ночь на 5 сентября украинская противовоздушная оборона сбила 60 ударных дронов Shahed из 78 запущенных Россией.
По данным Воздушных сил, два беспилотника вернулись в Россию, а еще один залетел в Беларусь. Еще 15 дронов, вероятно, под влиянием средств радиоэлектронной борьбы исчезли с радаров. Информации о разрушениях или пострадавших не было.
Читайте ведущие новости дня: