Сьогодні, 5 вересня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.

За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі зафіксовано ворожий МіГ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня українська протиповітряна оборона збила 60 ударних дронів Shahed із 78 запущених Росією.

За даними Повітряних сил, два безпілотники повернулися до Росії, а ще один залетів до Білорусі. Ще 15 дронів, ймовірно, під впливом засобів радіоелектронної боротьби, зникли з радарів. Інформації про руйнування чи потерпілих не було.