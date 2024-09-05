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В Україні оголошено повітряну тривогу

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В Україні оголошено повітряну тривогу

Повітряна тривога

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 5 вересня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.

За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі зафіксовано ворожий МіГ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня українська протиповітряна оборона збила 60 ударних дронів Shahed із 78 запущених Росією.

 За даними Повітряних сил, два безпілотники повернулися до Росії, а ще один залетів до Білорусі. Ще 15 дронів, ймовірно, під впливом засобів радіоелектронної боротьби, зникли з радарів. Інформації про руйнування чи потерпілих не було.

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