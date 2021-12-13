В Украине отправился в первый рейс поезд с самым длинным маршрутом: соединяет 7 областей

В Украине отправился в первый рейс поезд с самым длинным маршрутом: соединяет 7 областей

Поезд позволит пассажирам без пересадки посетить туристические уголки Украины.

Сегодня, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила в первый рейс поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов, преодолевающий самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1806 км. Он соединяет 7 областей.

Как сообщили в пресс-службе "УЗ", поезд имеет 10 совершенно новых вагонов: есть плацкартные, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка – в наиболее высокогорном городе Украины.

Мариуполь — Рахов — самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине / Укрзализныця

"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", — рассказал член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика, которые будут курсировать с 12 декабря

Вагоны оборудованы:

пеленающими столиками;

экологически чистыми туалетами;

системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;

системами современного кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами;

сигнализацией в каждом пассажирском купе;

пультами регулировки освещения с 4 режимами;

индикаторами занятости гардеробной;

кнопками вызова проводника и т.д.

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