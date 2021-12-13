В Украине отправился в первый рейс поезд с самым длинным маршрутом: соединяет 7 областей

Поезд позволит пассажирам без пересадки посетить туристические уголки Украины.
Сегодня, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила в первый рейс поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов, преодолевающий самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1806 км. Он соединяет 7 областей.
Как сообщили в пресс-службе "УЗ", поезд имеет 10 совершенно новых вагонов: есть плацкартные, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка – в наиболее высокогорном городе Украины.
"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", — рассказал член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Вагоны оборудованы:
- пеленающими столиками;
- экологически чистыми туалетами;
- системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;
- системами современного кондиционирования воздуха;
- розетками и USB-портами;
- сигнализацией в каждом пассажирском купе;
- пультами регулировки освещения с 4 режимами;
- индикаторами занятости гардеробной;
- кнопками вызова проводника и т.д.
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