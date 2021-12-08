В Украине потеплеет: синоптики назвали дату

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине 9-го и 10 декабря.

В ближайшую ночь, с 8 на 9 декабря, в Украине синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Однако уже в пятницу, 10 декабря, существенно потеплеет по всей территории страны.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

"В ближайшую ночь в Украине все еще ожидаем дожди и мокрый снег, вследствие влияния циклона, но в дневные часы уже будет преобладать облачная погода без существенных осадков", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что в северных, Винницкой и Черкасской областях еще будет сохраняться такое опасное явление как гололед. Водителей и пешеходов 8 и 9 декабря просят быть особенно осторожными, ведь во многих регионах ожидается гололедица.

Температура воздуха 9 декабря еще существенно не изменится, но уже в пятницу, 10 декабря, существенно потеплеет на всей территории Украины.

Этой ночью в Украине, кроме Запада и Востока, небольшой дождь. На севере — с мокрым снегом. Днем днем без существенных осадков.

На Украине местами туман; в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, в западных и северных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью будет достигать 7-12° мороза, днем — 1-6° мороза, в Закарпатье — 0-5° тепла.

В северных регионах и Винницкой области — ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории страны в течение следующих суток 1-6° тепла.

Укргидрометцентр

Напомним, что в Карпатах выпало почти полметра снега, объявлено штормовое предупреждение.

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